Detienen a Nelson Haase, exmilitar condenado por asesinatos de Victor Jara y Littré Quiroga: Se ordenó su ingreso a prisión

25 jul. 2026 - 23:32 hrs.

Luego de permanecer prófugo de la justicia, el militar en retiro Nelson Haase Mazzei fue detenido este sábado en la Región de Los Lagos para cumplir las condenas impuestas por los homicidios del cantautor Víctor Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga.

La medida fue ordenada por la ministra en visita Paola Plaza, quien ordenó el ingreso a prisión del exoficial tras ser ubicado en una parcela del sector rural de la comuna de Puyehue.

El exuniformado fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga. Además, recibió una pena de 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

¿Quién es Nelson Haase?

Según los antecedentes judiciales, Nelson Haase Mazzei fue teniente en el entonces Estadio Chile durante septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado.

En ese período integró una unidad militar del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, la que llegó al recinto bajo el mando de Manuel Contreras pocos días después del quiebre institucional.

La investigación también estableció que Haase Mazzei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Asimismo, se determinó que participó en la sociedad "Pedro Diet Lobos", entidad que, según los antecedentes judiciales, se usó como empresa de fachada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

Con su captura, el condenado comenzará a cumplir las penas en una de las causas más emblemáticas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.