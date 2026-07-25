"Hay una pausa": Meteoróloga de Megatiempo anuncia cómo seguirán las lluvias en la Región Metropolitana

25 jul. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana amaneció nuevamente bajo las lluvias este sábado, cuestión que, según la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, se volverá a repetir tras una breve pausa debido a un "sistema que está costa afuera".

¿Cuándo volverán las lluvias a la Región Metropolitana?

Aguilera comenzó explicando en Meganoticias Siempre Juntos que este sábado gran parte de la zona central está siendo afectada por una "banda nubosa" que está dejando "principalmente con lluvias muy débiles".

Sin embargo, al analizar las imágenes satelitales, indicó que hay un "sistema que está costa afuera que va a ingresar. Se une acá a través del frente cálido, empieza a ingresar al territorio y ya golpea con más intensidad a partir de la noche (del sábado), de la madrugada de este domingo".

"Empieza a avanzar y empieza a abarcar gran parte del territorio chileno, desde la zona central hacia el sur", dijo al anunciar que "tendremos precipitaciones en la Región Metropolitana también, pero el día lunes".

La profesional señaló que el sistema frontal "empieza a ascender levemente" y que "el domingo hay una pausa para nosotros" en la ciudad de Santiago.

"Desde la región de O'Higgins hacia el sur tendremos precipitaciones mañana domingo y ya el día lunes ingresaría (a la Región Metropolitana), ya avanzando más hacia el norte, incluso llegando a la zona sur de la región de Coquimbo", detalló.

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