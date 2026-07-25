"Aunque él me diga que no pasó nada... es hombre": Pareja de "El Chino" se descarga tras el polémico rescate en el Cajón del Maipo

25 jul. 2026 - 11:09 hrs.

Sin duda, el "tema nacional" de las últimas jornadas ha sido el rescate en el Cajón del Maipo de Manuel "El Chino" Orellana y sus dos acompañantes desde el refugio de alta montaña en el sector de Termas de Colina.

Si bien en un primer momento la atención estaba puesta en el extravío de estas tres personas en medio de las intensas nevazones que dejó el sistema frontal, rápidamente el foco cambió al conocerse los "curiosos detalles" de la "desaparición".

"Aunque él me diga que no pasó nada... es hombre"

Fue así como "El Chino" participó en un programa de Canal 13 para desechar todos los rumores de una posible infidelidad a su pareja; sin embargo, en el mismo programa, Génesis, expresó su molestia y dejó en claro que no cree la versión del padre de su hijo.

En un pequeño extracto de la entrevista que se emitirá el lunes, la mujer dijo estar "enojada, igual triste por lo que pasó", ya que "quedé como en vergüenza".

Carabineros/Canal 13

Respecto a la posible infidelidad que tiene en vilo a todo Chile, Génesis lanzó una contundente frase dudando de su pareja: "Aunque él me diga que no, que nunca pasó nada... es hombre".

"Yo pensé que iba a llegar. Nunca me imaginé que andaba con estas dos niñas", agregó en el video en el cual posteriormente se la ve explicando llena de lágrimas la desesperación que sintió durante el extravío de su pareja.

"El Chino" descarta infidelidad en el Cajón del Maipo

El propio Orella habló previamente con el mismo programa de Canal 13, donde dijo estar "súper arrepentido", al señalar que está perdiendo su relación debido a que Génesis "no me cree que no pasó nada, que todo es una amistad".

Según dijo, su relación con Martina Núñez y Magdalena Retamal es solo una amistad y que en el refugio "nos respetamos, conversamos, dialogamos, nunca fue eso de tener algún romance con ellas".

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