Descartan millonaria pensión: Los detalles de la demanda de divorcio entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente

25 jul. 2026 - 09:26 hrs.

El divorcio entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente sigue sumando antecedentes. Hace algunas semanas se conoció que la modelo demandó al actor por divorcio culposo, exigiendo una compensación económica de 150 millones de pesos.

Ahora surgieron nuevos detalles sobre cómo se inició este proceso judicial y quién presentó la primera demanda entre ambos.

Según reveló el programa Primer Plano, la abogada de Castro, Macarena Venegas, explicó que fue el actor chileno quien demandó primero, a través de la figura de divorcio unilateral por cese de convivencia.

"Pensamos que íbamos a tener más tiempo para seguir negociando, y quien presenta primero la demanda es la parte contraria", señaló la profesional, en referencia a De la Fuente.

De la Fuente evita hablar

El espacio de Chilevisión buscó al actor en México, donde se encontraba en un evento junto a su actual pareja, Gabriela Bravo. Ante las consultas, mostró cierta molestia.

"Hasta que el proceso no esté finalizado prefiero no hablar, y respetar mi relación actual", respondió. Agregó que "no es lindo hablar del pasado cuando se trata de construir un futuro".

Otro punto abordado fue la fecha de separación que cada parte maneja en el proceso. De la Fuente habría señalado que llevan tres años separados. Castro, en cambio, habría sostenido que la relación se mantuvo hasta 2024, lo que dejaría entrever un intento posterior por recomponer el vínculo.

Consultada por este punto, la comunicadora prefirió no profundizar: "Cualquier comentario que pueda existir al respecto es un tema privado y reservado".

Respecto a la compensación solicitada, esta se enmarca en un proceso de reestructuración patrimonial, relacionado con los años en que Castro no trabajó por dedicarse a su familia.

Finalmente, Venegas desmintió otra versión que circulaba: que su clienta habría pedido una pensión de siete millones de pesos a su expareja. Según la abogada, esa cifra no forma parte de lo solicitado en la demanda.

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