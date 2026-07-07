Aseguran que Angélica Castro demandó por divorcio culposo a Cristián de la Fuente: Este sería el motivo

07 jul. 2026 - 15:09 hrs.

La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró en su podcast Bombastic que Angélica Castro habría iniciado una demanda de divorcio culposo contra Cristián de la Fuente, marcando un nuevo capítulo en la relación de la expareja, que se separó en 2022.

Según explicó la comunicadora, el conflicto no tendría relación con la infidelidad que provocó el quiebre de la pareja, sino con diferencias en los aspectos patrimoniales de la separación, especialmente en la división de bienes.

“Hay una pareja que se separó hace tiempo de manera traumática y creíamos que había una buena relación entre ellos por la hija que tienen en común, pero esa amistad se fue a las pailas”, comentó Cecilia Gutiérrez en relación a Castro y de la Fuente.

El motivo detrás de la demanda

La panelista de Hay que Decirlo señaló que intentó comunicarse con Angélica Castro para conocer su versión. Sin embargo, aseguró que fueron los abogados de ambas partes quienes finalmente respondieron a sus consultas.

“Lo único que sé por cercanos a ambos es que ella interpuso la demanda porque no estaban llegando a acuerdo con los temas materiales de la separación”, afirmó.

Gutiérrez agregó que, de acuerdo con lo señalado por los abogados, la intención sigue siendo alcanzar un entendimiento para evitar que el conflicto escale, especialmente porque ambos comparten la crianza de su hija, Laura de la Fuente.

“Los abogados me dicen que la idea es llegar a un acuerdo, pero se quebró la paz que había”, aseguró.

“En esos procesos lo ideal es que lleguen a acuerdos; siempre salen trapitos al sol y puede ponerse complicada la cosa”, concluyó.

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