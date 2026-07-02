"Le pregunté si quería ser mamá": El deseo de Cristián de la Fuente de convertirse en abuelo

02 jul. 2026 - 19:00 hrs.

El vínculo entre Laura de la Fuente y Paulina Rojas ya suma casi dos años. Desde que la relación se hizo pública en 2024, tanto Cristián de la Fuente como Angélica Castro —padres de la joven— han sido enfáticos en mostrar su respaldo a la pareja.

En esa misma línea, el actor volvió a referirse al tema, pero esta vez fue un paso más allá: habló de la posibilidad de convertirse en abuelo.

"Me encantaría"

El registro, difundido por una cuenta de fans del actor, corresponde a una entrevista realizada por el Día del Padre a fines de junio, cuando De la Fuente se encontraba en México presentando la obra "Perfume de Gardenia".

Fue justamente ahí donde le consultaron si se veía como abuelo en algún momento de su vida.

"No es imposible. Sí, me encantaría. Yo le pregunté si quería ser mamá y me dijo que sí", contestó, para luego bromear: "Además, le dije que era un muy buen negocio para mí".

Al ser consultado por el motivo de esa broma, fue directo: "Porque mi nieto o mi nieta sería De la Fuente. Si no, lo pierdo (el apellido)".

La posibilidad de una gestación subrogada

La entrevista tuvo un giro más íntimo cuando una periodista quiso saber si apoyaría a Laura en caso de que ella optara por un proceso de gestación subrogada. Sin titubear, el actor fue claro: "La apoyaría en lo que quiera".

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