El primero de Latinoamérica y con menú exclusivo: El cambio que implementó importante restaurante de comida rápida en Puente Alto

18 ag. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva identidad visual, cambios de diseño, tecnología, procesos de atención y operación, además de un menú exclusivo en toda Latinoamérica. Esos son parte de los cambios que un importante restaurante de comida rápida implementó en su local de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

"Nuevo modelo de restaurantes en Latinoamérica"

La cadena en cuestión es KFC, restaurante especializado en el pollo frito, que escogió uno de sus locales de mayor demanda en Chile para implementar el nuevo modelo que funcionará como una especie de "laboratorio" para evaluar su implementación a gran escala en la región.

Ernesto Lynch, gerente general de DEGASA Chile —dueña de la franquicia de KFC—, explicó que eligieron a Puente Alto porque es "una comuna joven, con un público que busca innovación y nuevas experiencias. Por eso quisimos que este fuera el lugar donde comenzará una nueva etapa para KFC en Latinoamérica".

En concreto, el concepto desarrollado en conjunto con equipos internacionales de Yum! Brands contempla nuevos logos y tipografía, además de una nueva forma de realizar y recibir pedidos. "El restaurante incorpora tótems digitales de autoatención que permiten explorar el menú, personalizar productos, ordenar y pagar directamente", explicó la empresa.

KFC

Otra de las novedades destacadas es la implementación de Auto KFC, "sistema que permite realizar el pedido desde el vehículo y completar el proceso, desde que el cliente ordena hasta que recibe sus productos, en menos de dos minutos y 30 segundos".

Tecnología en la cocina y menú exclusivo

El nuevo restaurante de Puente Alto incorpora también un nuevo sistema KDS (Kitchen Display System) que analiza información en tiempo real para anticipar volúmenes de demanda y organizar las estaciones de preparación.

Con esto, los equipos podrán anticiparse a los pedidos, coordinar la producción y reducir los tiempos de espera para que la entrega final de la comida al consumidor sea más rápida y fresca.

Sin embargo, quizá el cambio más significativo para los clientes es el menú exclusivo de este local, como por ejemplo, el Dunked Sandwich, preparado con pechuga de pollo bañada en salsa BBQ; las Papas Cheddar y Bacon; Popcorn Cheddar y Bacon; y El Picoteo del Coronel, que incluye Chicken Strips, empanadas de queso, papas fritas y tres nuevas salsas.

El nuevo restaurante de KFC en Puente Alto realizó su inauguración el pasado jueves 13 de agosto y, si tienes ganas de visitarlo, se encuentra en Av. Concha y Toro 1040, a pasos de la estación Las Mercedes de la Línea 4 del Metro de Santiago.

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