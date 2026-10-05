"Estamos en la prórroga" y "muy satisfecho": Las reacciones de Lula y Flávio Bolsonaro tras confirmarse el balotaje en Brasil

05 oct. 2026 - 05:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una estrecha definición en la primera vuelta presidencial de este domingo 4 de octubre, el escenario político en Brasil quedó listo para una batalla decisiva. Con el 99,98% de los votos escrutados, el senador derechista Flávio Bolsonaro se impuso con un 47,03% de los sufragios por sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien alcanzó un 45,15%.

Al no superar ninguno de los dos el 50% requerido por la ley, ambos líderes deberán medirse nuevamente en las urnas durante la segunda vuelta fijada para el próximo domingo 25 de octubre.

Apenas se confirmaron los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), los dos competidores salieron a hacer sus primeras declaraciones desde sus respectivos comandos.

Flávio Bolsonaro: "Estoy muy feliz con la posibilidad real de un gobierno moderno"

Desde Brasilia, el candidato de 45 años e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro no ocultó su entusiasmo por haber terminado en el primer lugar de las preferencias.

“Estoy muy satisfecho. Estoy muy feliz con la posibilidad real de que Brasil dé una respuesta definitiva eligiendo a un gobierno moderno”, declaró el senador conservador ante sus partidarios, mostrándose confiado en consolidar la ventaja en el balotaje de finales de mes.

Lula da Silva: "Estamos en la prórroga y ahí vamos a convencer al pueblo"

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó un acto en San Pablo, donde reconoció que sus proyecciones apuntaban a ganar en la primera vuelta, aunque se mostró optimista frente al cara a cara final.

“Admito que estábamos convencidos de que íbamos a ganar en el primer turno”, reconoció el mandatario de 80 años. Sin embargo, usando una metáfora futbolera, recalcó que la carrera sigue abierta: “Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño”.