Lula vs. Bolsonaro: Este domingo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil

04 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Este domingo, millones de brasileños acuden a las urnas en una de las elecciones más trascendentales de la región. La jornada electoral definirá si el gigante sudamericano mantiene el rumbo trazado por el progresismo o si, por el contrario, se suma a la nueva ola conservadora.

Lula vs. Bolsonaro: ¿Quién ganará?

A sus 80 años, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca asegurar un cuarto y último mandato. En sus discursos de campaña, el líder izquierdista ha advertido que la soberanía de Brasil se encuentra amenazada ante la injerencia de Trump, quien afirmó seguir los comicios de cerca.

En la vereda opuesta se encuentra el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La candidatura del primogénito surgió tras la condena de 27 años de cárcel impuesta al exmandatario por su implicación en el intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Polarización y proyección a segunda vuelta

Las encuestas dan un estrecho margen entre ambos candidatos, así que la definición del próximo presidente podría requerir de una segunda vuelta fijada para el 25 de octubre.

El mapa del electorado refleja una marcada brecha social y geográfica: Lula concentra su respaldo en la población de bajos ingresos, el empobrecido noreste, votantes católicos y mujeres; mientras que Bolsonaro lidera en las regiones del sur, entre los sectores más acomodados y la comunidad evangélica.

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