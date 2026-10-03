Lula vs. Bolsonaro: Meganoticias en Brasil en la cobertura de las elecciones presidenciales de este domingo

03 oct. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Brasil se prepara para acudir este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente, en una primera vuelta marcada por la competencia entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, ambos pasarán a una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Desde Río de Janeiro, el enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, recorrió el ambiente previo a los comicios y explicó que la campaña continúa hasta las últimas horas antes de la votación.

“A esta hora se están desarrollando los cierres de campaña. A diferencia de Chile, que generalmente es el día jueves cuando comienzan los cierres y se hace la veda electoral; aquí no, aquí en Brasil sigue la campaña hasta última hora”, señaló.

Según el periodista, tanto Lula como Flávio Bolsonaro tienen programadas actividades de cierre en São Paulo. Cuéllar también abordó el escenario que podría producirse después de la primera vuelta, considerando los votos obtenidos por los otros aspirantes a la máxima magistratura que participan en la elección.

“En total son 12 los candidatos que participan en esta elección presidencial en Brasil, pero claro, son estos 2 los que han resonado más en la prensa y también en las encuestas”, explicó.

Seguridad: Uno de los temas de la campaña

Uno de los asuntos que ha marcado la discusión electoral es la seguridad y el combate al crimen organizado. Cuéllar apuntó al poder que han adquirido organizaciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

“En Brasil, el tema de la seguridad es quizás el más potente debido al fortalecimiento de 2 bandas criminales que han ganado mucho, mucho poder en los últimos años”, señaló.

En este ámbito, Cuéllar explicó que existen diferencias entre las propuestas de ambos candidatos. “En el caso de Lula da Silva, él opina unificar todo el poder de la policía y el Ejército para combatir a estas mafias, incluso en las favelas, mientras que Bolsonaro dice que va a ocupar el estilo Bukele con cárceles reforzadas, con mayor participación del Ejército en distintos operativos”, detalló.

La mirada desde Chile

La elección también es seguida desde Chile por la relación entre ambos países y por los vínculos políticos que el presidente José Antonio Kast ha mantenido con integrantes de la familia Bolsonaro.

Cuéllar recordó que Kast invitó tanto a Jair Bolsonaro como a Lula da Silva a su cambio de mando, aunque finalmente el mandatario brasileño no participó. “José Antonio Kast ha sido muy cercano a la familia Bolsonaro, tanto con Jair, también con Eduardo, el otro hijo del expresidente, y ahora con Flavio también ha depositado su confianza”, afirmó.

El profesional de Meganoticias también destacó el interés de Estados Unidos en estos comicios. “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también ha tenido una relación bastante tirante con Lula, imponiendo fuertes aranceles a Brasil y explicitando el apoyo hacia Flavio Bolsonaro”, sostuvo.

Todo sobre Brasil