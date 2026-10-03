Fernando Solabarrieta y su situación personal: "Encontramos un tratamiento superinnovador que se está haciendo fuera de Chile"

03 oct. 2026 - 12:19 hrs.

Fernando Solabarrieta confirmó que se someterá a un nuevo tratamiento en México, luego de reconocer públicamente que espera conseguir un cupo en un centro de rehabilitación para abordar su problema de adicción.

La confirmación se produjo luego de que durante el día martes comenzaran a circular rumores sobre una eventual salida del periodista de radio La Metro FM, donde conduce el programa “Marca personal” junto a su amigo Luka Tudor.

Solabarrieta comenzó a recibir llamados y mensajes de WhatsApp luego de que no apareciera en el espacio radial. La situación generó versiones que apuntaban a que habría sido despedido.

De acuerdo con LUN, el periodista Pablo Candia incluso publicó en su cuenta de Instagram: “Me dicen que hoy habría sido despedido Fernando Solabarrieta por presentarse en un estado particular”, para luego agregar que el comunicador “habría salido pateando puertas”.

“Tuve una discusión de trabajo”

Consultado por lo ocurrido, Solabarrieta descartó que se tratara de una situación como la que circulaba en redes sociales y explicó que tuvo una discusión con el gerente general de la emisora, Julio Contreras.

“Nada grave. Tuve una discusión de trabajo, de pega, como cualquiera pudiera tener (con el gerente general de la radio, Julio Contreras). No me fui pateando puertas, porque no soy así simplemente. Cuando salí enojado, dije: 'No vuelvo nunca más, que es algo que uno puede decir en caliente'", dijo al citado medio.

Respecto de su continuidad en La Metro FM, el periodista sostuvo que su vínculo con la emisora también está relacionado con su participación como socio.

“Primero, no me pueden echar porque soy dueño de la radio (es socio-accionista de la emisora). Segundo, estas son cosas que pasan y no hay nada cerrado; quizás voy mañana (hoy miércoles). No depende de mí tampoco, hay un gerente con el que hablé y no es menor. Ahora más tarde espero poder conversar con él”, afirmó.

Los dichos de Candia sobre un supuesto “estado particular” también fueron relacionados con la situación personal que Solabarrieta ha enfrentado durante los últimos meses, luego de que reconociera un traspié con su enfermedad, como él mismo la denomina, durante una aparición en “Sin filtros”.

Solabarrieta anuncia nuevo tratamiento en México

Tras esta situación, el periodista deportivo abordó nuevamente su problema durante su participación en “Plan perfecto”, de Chilevisión. Ante una pregunta de Eli de Caso, adelantó que buscará una nueva alternativa para enfrentar su adicción.

“A diferencia de las últimas veces cuando me ocurrió esto, en Sin filtros si hay algo que no me puedo reprochar es que me he hecho cargo de esto y lo he intentado todo. Estuve cuatro meses internado en un centro de rehabilitación en México”, sostuvo.

Luego explicó que encontró una nueva alternativa de tratamiento fuera de Chile y que está realizando las gestiones para ingresar al centro.

“Encontramos un tratamiento superinnovador que se está haciendo fuera de Chile y que tiene que ver con sustancias y administrar medicamentos. He hablado con los doctores para que me hagan un cupo para poder hacer este nuevo intento”, aclaró.

Solabarrieta detalló que su viaje está previsto entre octubre y noviembre y que el tratamiento contempla el uso de “sustancias psicodélicas”. Además, señaló que se están realizando “exámenes cardiológicos” como parte del proceso.

El periodista también aseguró que tiene identificado el origen que, según su propia reflexión, estaría detrás de su problema.

“Soy un empedernido de buscar cariño. Voy por la vida buscando cariño. Tiene que ver con una forma de educación muy exigente tal vez. Nunca me he sentido suficiente”, cerró.