Indemnización a todo evento: Así puedes conseguirla en Chile

03 oct. 2026 - 12:00 hrs.

La indemnización a todo evento es una modalidad que pueden acordar por escrito el empleador y el trabajador para que, al momento de terminar la relación laboral, exista un monto acumulado que pueda ser retirado, cualquiera sea la causal de término del contrato.

Este mecanismo puede acordarse cuando el trabajador ya tiene seis o más años de servicio y aplica exclusivamente para el período posterior a los primeros seis años y hasta el término del undécimo año. Los primeros seis años mantienen el derecho a la indemnización legal por años de servicio y no pueden ser reemplazados por este acuerdo.

¿Cómo se puede conseguir?

El empleador y el trabajador deben acordar por escrito esta modalidad. Una vez establecido el acuerdo, el empleador debe depositar mensualmente una suma no inferior al 4,11% de las remuneraciones del trabajador en la AFP a la que se encuentra afiliado, en una cuenta especial destinada para este fin.

Los aportes se realizan hasta que el trabajador cumpla 11 años de relación laboral. De esta manera, se va acumulando un monto que podrá ser retirado cuando termine el contrato, dependiendo de la causal que haya generado el término de la relación laboral.

¿Qué pasa si termina el contrato?

Si el contrato termina por la causal de necesidades de la empresa, establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, el empleador debe pagar la indemnización legal correspondiente a los primeros seis años. Además, el trabajador puede retirar de la AFP el dinero acumulado mediante los aportes del 4,11%, presentando para ello el respectivo finiquito.

En cambio, si el contrato termina por una causal distinta a necesidades de la empresa, el trabajador puede retirar los montos que se hayan acumulado en la AFP mediante este mecanismo.

Por lo tanto, la indemnización a todo evento permite establecer un acuerdo para acumular recursos destinados a indemnización entre el séptimo y undécimo año de servicio, mientras los primeros seis años continúan sujetos a las reglas de la indemnización legal.

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