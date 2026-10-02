Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuándo se entrega el primer pago?

02 oct. 2026 - 07:00 hrs.

El nuevo Subsidio Unificado de Empleo (SUE) ya está en marcha y una de las principales dudas es cuándo llegará el primer pago a quienes resulten beneficiarios.

Esta ayuda económica, que viene desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene por objetivo apoyar a determinados trabajadores y a las empresas que los contraten.

El SUE comenzó a regir desde este jueves 1 de octubre y reemplaza al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT).

¿Cuándo se entrega el primer pago?

La respuesta depende del mes en que se realice la postulación. Para quienes postulen durante octubre de 2026, el primer pago está previsto, a más tardar, para diciembre de 2026.

En el caso de las postulaciones de noviembre de 2026, el primer pago se realizará, como máximo, durante enero de 2027.

Si la solicitud se presenta en diciembre de 2026, en tanto, el calendario establece que el primer pago llegará en febrero de 2027.

La regla general es sencilla: el subsidio comienza a devengarse desde el mismo mes en que se presenta la solicitud y el primer pago se efectúa, como máximo, el último día del mes subsiguiente.

El dinero se entrega mediante transferencia bancaria. En el caso de trabajadores dependientes y empresas, los pagos son mensuales.

¿A quiénes va dirigido el beneficio y cuáles son los requisitos?

El beneficio va dirigido a los siguientes grupos:

Jóvenes de 18 a 24 años (hasta 24 años, 11 meses y 30 días).

Mujeres de 25 a 54 años (hasta 54 años, 11 meses y 30 días).

Personas de 55 años o más.

Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, desde los 18 años.

Empresas privadas que tributen en primera categoría y contraten a personas de estos grupos.

Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Personas trabajadoras dependientes

Pertenecer a un grupo prioritario.

Tener una renta bruta del trabajo mensual igual o inferior a 2,25 IMM ($1.190.250 aproximadamente).

Registrar, en los 18 meses previos a la postulación, al menos 6 meses de desempleo continuos u 8 discontinuos.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (primer año de vigencia). No se exige a personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

No haber sido condenadas por uso indebido del subsidio.

Personas trabajadoras independientes

Pertenecer a un grupo prioritario.

Tener una renta bruta del trabajo mensual igual o inferior a 2,25 IMM.

Tener como máximo un año desde el inicio de actividades ante el SII, o no haber tenido ingresos por honorarios en los últimos 12 meses.

Cumplir el requisito de vulnerabilidad (40% RSH el primer año; no aplica a personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad).

No haber sido condenadas por uso indebido del subsidio.

Las postulaciones se realizan online a través de la Ventanilla Única Social, dentro de los períodos que determine el SENCE.

Cabe destacar que no pueden recibir el subsidio quienes sean funcionarios del sector público. Tampoco quienes sean beneficiarios de una pensión de vejez.

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