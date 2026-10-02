Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Amanece

Chubascos, tormentas eléctricas y viento: Lo que se espera para este viernes 2 de octubre en Santiago

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que para este viernes 2 de octubre se esperan precipitaciones en Santiago, las que estarán acompañadas de probables tormentas eléctricas y viento.

El pronóstico de este viernes en Santiago

Según el organismo, en esta jornada los termómetros alcanzarán los 18°C y estará con cielo nublado. En horas de la mañana se prevén los primeros chubascos con probabilidad de tormenta eléctrica.

Durante la tarde, los vientos podrían variar entre 25 y 40 kilómetros por hora en la capital, mientras que en la noche continuaría la lluvia, pero de forma débil.

Ir a la siguiente nota

¿Qué se espera para el fin de semana?

Para el sábado el pronóstico cambiará, ya que estará nublado variando a parcial en gran parte del día, sin precipitaciones. La máxima llegará a los 18°C.

Lo más visto de Nacional

En cuanto al domingo, se espera que la temperatura alcance los 17°C y que esté con nubosidad parcial casi toda la jornada.

Todo sobre Megatiempo

Leer más de

Notas relacionadas