Chubascos, tormentas eléctricas y viento: Lo que se espera para este viernes 2 de octubre en Santiago

02 oct. 2026 - 05:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que para este viernes 2 de octubre se esperan precipitaciones en Santiago, las que estarán acompañadas de probables tormentas eléctricas y viento.

El pronóstico de este viernes en Santiago

Según el organismo, en esta jornada los termómetros alcanzarán los 18°C y estará con cielo nublado. En horas de la mañana se prevén los primeros chubascos con probabilidad de tormenta eléctrica.

Durante la tarde, los vientos podrían variar entre 25 y 40 kilómetros por hora en la capital, mientras que en la noche continuaría la lluvia, pero de forma débil.

¿Qué se espera para el fin de semana?

Para el sábado el pronóstico cambiará, ya que estará nublado variando a parcial en gran parte del día, sin precipitaciones. La máxima llegará a los 18°C.

En cuanto al domingo, se espera que la temperatura alcance los 17°C y que esté con nubosidad parcial casi toda la jornada.

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