En línea con expectativas: Imacec cayó 1,0% en agosto arrastrado por la minería

01 oct. 2026 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2026 cayó 1,0% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y 2,1% en doce meses. El mes registró un día hábil más que agosto de 2025.

La cifra está en línea con las expectativas del mercado, que esperaba una caída incluso de hasta -1,5% como ocurrió con el Imacec de julio. Es la segunda contracción de la economía desde el positivo 2,4% de junio, que generó un pasajero optimismo.

¿A qué se debe la caída de la economía?

Según el Banco Central, la caída del Imacec fue determinada por el desempeño de la minería, tanto en la serie original, como en términos desestacionalizados. Compensaron parcialmente estos resultados, la mayor producción que se registró en las actividades de servicios y el resto de bienes.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,7% respecto del mes anterior y 0,2% en doce meses.

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 4,9% en términos anuales, resultado que fue determinado por la minería que disminuyó 17,4%, en particular por la extracción de cobre. En esta caída incidieron menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas.

En contraste, el resto de bienes registró un crecimiento de 4,9%, cifra que fue explicada por un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, debido a una mayor disponibilidad de agua.

Además, la industria registró una variación de 0,3%, como resultado de una compensación entre el aumento en la elaboración de productos químicos y pesqueros, y una caída en la producción de celulosa y productos de papel.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 2,9% respecto del mes precedente, explicada por la minería.

Comercio

A su vez, la actividad comercial anotó un crecimiento de 2,2% en términos anuales. Este aumento fue explicado por el comercio automotor y minorista. En el primero destacaron las mayores ventas de vehículos, y en el segundo, las ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

Por su parte, el comercio mayorista no registró variación, debido a que el aumento de las ventas de alimentos fue compensado por menores ventas de combustibles y materiales de construcción.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,4% respecto del mes anterior, incidido por el comercio automotor y, en menor medida, por el minorista. En tanto, el comercio mayorista presentó una caída.

Servicios

Los servicios aumentaron 0,8% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular por los de salud. En contraste, la actividad de restaurantes y hoteles registró una disminución.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un aumento de 0,6% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.

Todo sobre Imacec