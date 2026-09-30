Último día para usar el cupón de gas: Revisa si tienes saldo disponible

30 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este miércoles 30 de septiembre vence el plazo para usar el Cupón de Gas, beneficio de $27.000 que implementó el Gobierno para la compra de gas licuado.

El cupón no exige gastar la totalidad del monto. Si el valor del cilindro es menor a la ayuda económica, el saldo restante permanece para una compra posterior.

Si conservas parte del bono, aún puedes utilizarlo en distribuidores adheridos. Por eso, antes de realizar una nueva compra, es posible revisar directamente cuánto saldo te queda disponible.

¿Cómo revisar cuánto saldo queda?

La forma más directa de consultar el saldo es a través de las aplicaciones BancoEstado o RutPay.

Una vez dentro, se debe ingresar a la sección de tus beneficios, específicamente al Cupón de Gas Licuado. Allí puedes revisar el monto disponible y los movimientos del beneficio.

Si todavía aparece dinero disponible, ese monto puede utilizarse en una nueva compra solo hasta este miércoles 30 de septiembre.

¿Qué pasa si todavía no tengo el cupón?

El plazo para activar el beneficio terminó el 30 de junio de 2026. Esto debía realizarse en el sitio oficial utilizando ClaveÚnica y estaba dirigida a quienes cumplían los requisitos del Registro Social de Hogares.

Por lo tanto, a esta fecha, la consulta de saldo corresponde a quienes realizaron oportunamente la activación y cuentan con el beneficio habilitado.