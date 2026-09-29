Este es el beneficio que se puede usar solo hasta este 30 de septiembre

29 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Septiembre marca el término de un importante beneficio económico destinado a apoyar a las familias en el alto costo de la vida. Hablamos del cupón de gas, que entrega $27.000 para la compra de gas licuado.

El beneficio forma parte del plan "Chile Sale Adelante", implementado por el Gobierno como una medida extraordinaria frente al alza de los combustibles.

El cupón se puede utilizar hasta este miércoles 30 de septiembre. Si tienes el beneficio y no lo has cobrado, después de esa fecha no podrás usarlo.

Personal e intransferible

El beneficio fue dirigido al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), cuyos integrantes debían haber activado el cupón dentro del plazo establecido.

El cupón es personal e intransferible, no puede cambiarse por dinero en efectivo y está disponible en las aplicaciones Rutpay o BancoEstado, y también se puede imprimir en CajaVecina.

Para ocuparlo, los beneficiarios deben contar con Cuenta RUT. El cupón puede presentarse digitalmente en las aplicaciones o en formato impreso.

Si no sabes si lo tienes disponible, puedes revisarlo en el sitio web del beneficio mediante este enlace (clic aquí). Ingresa con tu ClaveÚnica y el sistema te mostrará la información sobre el cupón de gas.

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