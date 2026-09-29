Temblor se registra en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico

29 sept. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este martes 29 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.5 a las 15:21 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 89 km al noreste de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 191 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor