Temblor se registra en la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro

29 sept. 2026 - 01:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en la madrugada de este martes 29 de septiembre en la zona central del país, cuando el reloj marcaba las 01:02 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 14 kilómetros al Noroeste de Quillota, en la región de Valparaíso. La profundidad fue de 72 kms.

Por el momento, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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