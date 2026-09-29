Hasta 36°C: Emiten aviso por altas temperaturas en zonas de tres regiones del norte de Chile

29 sept. 2026 - 00:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió esta semana un aviso por altas temperaturas que afectará a tres regiones del norte del país.

El evento meteorológico se mantendrá vigente desde la tarde de este miércoles hasta la noche del jueves, impactando principalmente a zonas de la pampa, valles e interiores.

Las zonas afectadas y pronóstico por región

El fenómeno responde a una condición sinóptica propicia para el aumento significativo de los termómetros en la zona norte Grande y Chico. Las proyecciones específicas por territorio contemplan las siguientes máximas:

Región de Tarapacá (Pampa): Durante la jornada del jueves, se prevé un marcado ascenso de los termómetros, alcanzando temperaturas máximas estimadas de entre 34°C y 36°C .

. Región de Antofagasta (Pampa): El mayor impacto se sentirá durante la tarde del miércoles, registrando registros extremos de entre 34°C y 36°C .

. Región de Atacama: La advertencia abarca la Cordillera de la Costa, sectores de valles, Pampa y Precordillera. Específicamente en los valles de Atacama, las máximas oscilarán entre los 30°C y 32°C.

Las recomendaciones

Frente a este escenario meteorológico de calor extremo en zonas áridas y de valles, se aconseja a la comunidad tomar los siguientes resguardos:

Hidratación continua : Beber abundante agua a lo largo del día, evitando bebidas azucaradas o con alcohol.

: Beber abundante agua a lo largo del día, evitando bebidas azucaradas o con alcohol. Protección UV : Aplicar protector solar de alta cobertura, utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

: Aplicar protector solar de alta cobertura, utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Evitar la exposición solar : Reducir la actividad física en las horas de mayor radiación térmica, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

: Reducir la actividad física en las horas de mayor radiación térmica, entre las 11:00 y las 16:00 horas. Resguardo de grupos de riesgo: Mantener especial atención con niños, adultos mayores y mascotas.

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