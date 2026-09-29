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Hasta 36°C: Emiten aviso por altas temperaturas en zonas de tres regiones del norte de Chile

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió esta semana un aviso por altas temperaturas que afectará a tres regiones del norte del país.

El evento meteorológico se mantendrá vigente desde la tarde de este miércoles hasta la noche del jueves, impactando principalmente a zonas de la pampa, valles e interiores.

Las zonas afectadas y pronóstico por región

El fenómeno responde a una condición sinóptica propicia para el aumento significativo de los termómetros en la zona norte Grande y Chico. Las proyecciones específicas por territorio contemplan las siguientes máximas:

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  • Región de Tarapacá (Pampa): Durante la jornada del jueves, se prevé un marcado ascenso de los termómetros, alcanzando temperaturas máximas estimadas de entre 34°C y 36°C.
  • Región de Antofagasta (Pampa): El mayor impacto se sentirá durante la tarde del miércoles, registrando registros extremos de entre 34°C y 36°C.
  • Región de Atacama: La advertencia abarca la Cordillera de la Costa, sectores de valles, Pampa y Precordillera. Específicamente en los valles de Atacama, las máximas oscilarán entre los 30°C y 32°C.

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Las recomendaciones

Frente a este escenario meteorológico de calor extremo en zonas áridas y de valles, se aconseja a la comunidad tomar los siguientes resguardos:

  • Hidratación continua: Beber abundante agua a lo largo del día, evitando bebidas azucaradas o con alcohol.
  • Protección UV: Aplicar protector solar de alta cobertura, utilizar sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.
  • Evitar la exposición solar: Reducir la actividad física en las horas de mayor radiación térmica, entre las 11:00 y las 16:00 horas.
  • Resguardo de grupos de riesgo: Mantener especial atención con niños, adultos mayores y mascotas.

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