Centro meteorológico noruego adelanta 13 milímetros de lluvia para este lunes en Santiago

28 sept. 2026 - 02:40 hrs.

¿Qué pasó?

El centro meteorológico noruego YR adelantó en sus plataformas la cantidad de lluvia que se registrará este lunes 28 de septiembre en Santiago.

Según lo establecido por el organismo, en esta jornada la temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 19°C.

En horas de la mañana habrá nubosidad parcial, pero ya en la tarde el cielo se cubrirá y se dará paso a las primeras precipitaciones.

El centro meteorológico destacó que la lluvia se extenderá hasta las horas de la noche del lunes, totalizando 13 milímetros.

¿Habrá lluvia el próximo fin de semana?

El martes 29, por su parte, el cielo estará cubierto y no se vislumbran precipitaciones hasta el viernes de esta semana. En dicha jornada, se prevé que se registren al menos 7 milímetros.

No obstante, el sábado siguiente podrían caer 9 milímetros en la capital, entre la noche y la tarde, con una máxima que alcanzará los 15°C.

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