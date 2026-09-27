Comunidad Megatiempo reporta "nube embudo" y granizos en Osorno: Advierten nuevas formaciones tornádicas

27 sept. 2026 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una "nube embudo" fue registrada durante la tarde de este domingo en Osorno, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica que afecta a distintos sectores del sur del país.

Las imágenes fueron captadas pasado el mediodía y rápidamente comenzaron a llegar a la comunidad Megatiempo. De acuerdo con los reportes recibidos, la formación pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, "aunque no habría alcanzado a tocar la superficie".

“Estaba el aviso y lo habíamos dicho de manera persistente, la probabilidad de tormentas eléctricas y formaciones tornádicas en el sur del país”, explicó el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

El fenómeno se suma a la actividad tornádica que se ha registrado durante las últimas semanas. El pasado 20 de septiembre, un tornado de carácter leve fue reportado en Longaví, en la región del Maule.

“Afortunadamente, el cono tornádico no alcanzó a tocar superficie por los reportes que nos ha entregado la gente en la comunidad Megatiempo, pero sí alcanzó a formarse y a ser vista y grabada por las personas en Osorno”, detalló Sepúlveda.

Pero la "nube embudo" no fue el único fenómeno registrado durante la jornada. También comenzaron a llegar imágenes de fuertes granizos en distintos puntos del sur, entre ellos Puerto Montt, además de registros desde Chiloé.

En Quellón, por ejemplo, uno de los registros muestra precipitaciones concentradas bajo una nube oscura, mientras en otros sectores se mantiene la presencia de sol. “Esos son los chubascos y será la tónica durante esta tarde”, explicó el experto.

Sepúlveda advirtió que la inestabilidad no se limitaría a esta jornada: “Esta probabilidad de formaciones tornádicas va a persistir, no solamente hoy, sino que va a ser la tónica incluso la próxima semana”.

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