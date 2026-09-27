Meteorología emite "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de tres regiones por "inestabilidad atmosférica"
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para sectores de tres regiones del país, las que podrían ocurrir durante esta misma jornada de domingo.
Tormentas eléctricas por inestabilidad atmosférica
De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" que podría provocar el fenómeno entre la tarde y noche de este 27 de septiembre en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Región de La Araucanía
- Valle.
- Precordillera.
Región de Los Ríos
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
Región de Los Lagos
- Valle.
- Precordillera.
- Chiloé.
- Litoral Interior.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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