Meteorología emite "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de tres regiones por "inestabilidad atmosférica"

27 sept. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para sectores de tres regiones del país, las que podrían ocurrir durante esta misma jornada de domingo.

Tormentas eléctricas por inestabilidad atmosférica

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" que podría provocar el fenómeno entre la tarde y noche de este 27 de septiembre en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de La Araucanía

Valle.

Precordillera.

Región de Los Ríos

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Región de Los Lagos

Valle.

Precordillera.

Chiloé.

Litoral Interior.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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