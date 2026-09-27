Adolescente de 16 años muere baleado en Buin tras ser obligado a subir a un auto en Puente Alto

27 sept. 2026 - 05:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años murió durante la madrugada luego de ser trasladado hasta el sector del kilómetro 21 de la Autopista del Maipo, en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana, donde habría sido atacado a balazos junto a un joven de aproximadamente 19 años, quien sobrevivió al ataque al esconderse en una zanja.

El caso se inició en la población Quitalmahue, en Puente Alto, donde ambos jóvenes se encontraban en una fiesta. Según relató el sobreviviente, fueron abordados por un grupo de sujetos y obligados a subir a un vehículo para luego ser trasladados hasta el sector del kilómetro 21 de la Autopista del Maipo, en Buin.

La fiscal Marcela Adasme, del equipo ECOH Metropolitano, explicó que ambos fueron llevados contra su voluntad hasta el lugar del ataque.

"Ellos dos son quienes son en definitiva secuestrados y traídos a la fuerza acá a la comuna de Buín y los disparos los recibe solamente la víctima", señaló la persecutora.

Los obligaron a bajar del vehículo y les dispararon

Una vez en Buin, los dos jóvenes fueron obligados a descender del vehículo y correr hacia un sector de descampado. Fue en ese momento cuando los atacantes habrían efectuado los disparos contra uno de ellos.

"Los trasladan, los bajan del vehículo y los hacen correr hacia el descampado y proceden a efectuar disparos en contra de la víctima", detalló Adasme.

La Fiscalía confirmó que la víctima fatal corresponde a un adolescente de 16 años, aunque su identidad aún debe ser ratificada. Preliminarmente, se trataría de una persona extranjera.

En tanto, el sobreviviente es un joven chileno de aproximadamente 19 años, quien no resultó herido y cuya identidad será mantenida en reserva. La fiscal precisó que ambos eran amigos.

Investigan pistas que den con el paradero de los autores

Respecto de los responsables, la persecutora señaló que existen algunas pistas que serán investigadas junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo de establecer la dinámica completa de los hechos e identificar a los autores.

"Tenemos algunas pistas que tenemos que investigar junto con la Policía de Investigaciones y cuando ya tengamos datos más certeros se los vamos a informar oportunamente", sostuvo la fiscal.

El procedimiento quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que realiza las primeras diligencias y toma declaraciones a testigos para esclarecer el homicidio.