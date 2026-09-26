Bono de $30 mil por hijo: ¿En qué cuenta se pagará el beneficio?

26 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Para paliar el alza de los combustibles registrada tras el denominado "bencinazo" del pasado mes de marzo, el Presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública la entrega del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez.

El beneficio, parte del "Plan Chile Sale Adelante" que contempló el Cupón de Gas y el congelamiento de las tarifas del transporte público, otorga un monto de $30 mil por hijo que beneficiará a 1,7 millones de familias del país.

¿Quiénes pueden acceder al bono de $30 mil por hijo?

A modo general, para acceder a este bono extraordinario, tu familia debe pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tener hijos entre los 0 y 13 años de edad.

Este beneficio no postulable se pagará de forma automática y por una sola vez por cada niño que cumpla con el rango de edad; por lo tanto, es acumulable según la cantidad de hijos de la familia beneficiaria.

En concreto, los beneficiarios son los siguientes:

Niños y niñas que al 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años y se encuentren dentro del 80% más vulnerable del RSH.

tengan hasta 13 años y se encuentren dentro del 80% más vulnerable del RSH. Madre de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 que pertenezca al 80% más vulnerable del RSH al 1 de junio de 2026. Pago después del 15 de marzo de 2027 .

que pertenezca al 80% más vulnerable del RSH al 1 de junio de 2026. . Niños y niñas de hasta 13 años bajo cuidado alternativo familiar, familias de acogida, familia extensa o con adultos de confianza. El pago se realizará a quien tenga el cuidado al 1 de junio de 2026 y no se exige porcentaje de vulnerabilidad del RSH.

¿En qué cuenta se pagará el bono de $30 mil por hijo?

El dinero de este bono se entrega de forma automática, priorizando a los siguientes grupos:

Personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF) .

. Beneficiarios de Asignación Familiar o Asignación Maternal .

. Quienes reciben subsidio para personas con discapacidad , menores de 18 años y que se encuentran dentro del 60% más vulnerable del RSH.

, menores de 18 años y que se encuentran dentro del 60% más vulnerable del RSH. Personas que reciben transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades .

. El jefe o jefa de hogar de niños o niñas que no reciban los beneficios mencionados anteriormente.

Quienes reciban alguna de las prestaciones antes mencionadas recibirán el bono de $30 mil por hijo de forma automática en la cuenta habitual que reciben de estos beneficios.

En tanto, los niños y niñas que no son causantes de estos beneficios (el último grupo priorizado) recibirán el dinero a través de la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar. En caso de no tener una, se puede cobrar el beneficio en una sucursal de BancoEstado.

Por último, cabe destacar que el plazo para cobrar el bono es de 9 meses desde que se concedió el beneficio.

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