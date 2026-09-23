"Del arriendo a la casa propia": Presentan proyecto para que familias puedan comprar la vivienda que arriendan

23 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una alternativa para quienes actualmente pueden pagar un arriendo, pero no logran reunir el dinero necesario para comprar una vivienda, busca impulsar un grupo de diputados a través del proyecto “Del arriendo a la casa propia”.

La iniciativa pretende modificar la actual ley de leasing habitacional para que al menos un 15% de los recursos destinados al arriendo pueda convertirse en capitalización y ahorro para el pie de la vivienda que ocupa la familia.

Además, contempla mayor transparencia sobre los montos acumulados y las comisiones cobradas, junto con el derecho del arrendatario a recibir una oferta preferente para adquirir el inmueble.

"Es por eso que en Chile hay muchas personas que arriendan"

El objetivo es aprovechar un gasto que las familias ya realizan cada mes para generar progresivamente ahorro y capitalización, permitiendo que el arriendo pueda transformarse en un paso hacia la adquisición de la vivienda.

Santana explicó que “el déficit habitacional en Chile es de 491.000 viviendas, de las cuales el 48,6% se encuentra radicada en la región Metropolitana . Y, a su vez, la OCDE ha señalado que, en promedio, las personas que arriendan en nuestro país destinan el 26, 7% de su remuneración por concepto de arriendo. Pero esa cifra, cuando hablamos del quintil más bajo de nuestro país, aumenta al 83, 3%”.

“Es por eso que en Chile hay muchas personas que arriendan, pero que tienen un problema severo a la hora de reunir los recursos necesarios para poder pagar un pie para la compra de la casa propia. Lo que estamos presentando el día de hoy junto a parlamentarios de diferentes bancadas es un proyecto de ley que lo que hace es que el 15%, a lo menos, del pago de arriendo se pueda concentrar para reunir un arriendo que sea destinado al pago de un pie”, indicó.

La diputada Nuyado manifestó que “esta herramienta abre la posibilidad a muchas familias para acceder a una vivienda, ya que en Chile el déficit habitacional es enorme y las medidas adoptadas no alcanza para enfrentar está crisis”.

En tanto, Ana María Gazmuri señaló que “la mayoría de las familias que hoy día arriendan en Chile no les queda ningún recurso, ninguna capacidad de ahorro para caminar hacia la vivienda propia. Y este proyecto viene a hacerse cargo de esto, permitiendo que ese arriendo sea un paso para ir caminando hacia la vivienda propia”.

La diputada Irací Hassler también respaldó la propuesta y dijo que “nos sumamos a esta iniciativa del diputado Juan Santana con la convicción de que las personas pueden arrendar no sólo pensando en que esto sea un callejón sin salida, sino que en algún momento este esfuerzo se traduzca en que puedan acceder a su casa propia”.

"Necesitamos fórmulas que permitan acceder a una vivienda propia"

Por último, Tatiana Urrutia comentó “hoy necesitamos menos eslóganes y más soluciones. La crisis habitacional es demasiado grande para pensar que existe una sola respuesta. Necesitamos distintas fórmulas que permitan a las familias acceder a una vivienda propia, y este proyecto abre una alternativa concreta para quienes hoy no pueden hacerlo por las vías tradicionales. Llamamos al gobierno a abrirse al diálogo y ver construir soluciones conjuntas”.

La propuesta fue presentada por el diputado Juan Santana (PS), junto a sus pares Emilia Nuyado (PS), Francisco Crisóstomo (PS), Ana María Gazmuri (Independiente), Irací Hassler (PC), Héctor Ulloa (PPD), Tatiana Urrutia (FA), Andrea Macías (PS) y Marcela Hernando (Radical).