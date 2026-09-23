Sismo afecta a la zona centro-norte del país: Conoce el epicentro y magnitud del temblor

23 sept. 2026 - 00:16 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles, a las 00:07 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al suroeste de La Higuera, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 41 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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