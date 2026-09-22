Sismo se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

22 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes 22 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 18:29 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al norte de Tocopilla, a 54 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.