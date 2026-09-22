Sismo se registró en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes 22 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 18:29 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al norte de Tocopilla, a 54 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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