Por sistema frontal: CONAF cierra preventivamente todas las áreas protegidas de La Araucanía

22 sept. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) determinó realizar un cierre preventivo de todas las áreas silvestres protegidas de la Región de La Araucanía debido al sistema frontal pronosticado para la zona.

La medida regirá durante este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, y busca resguardar la seguridad tanto de los visitantes como de los funcionarios que desarrollan labores en estas unidades, ante las condiciones meteorológicas previstas.

Desde CONAF hicieron un llamado a la comunidad a respetar el cierre y no ingresar a las áreas protegidas durante estas dos jornadas, incluso si en algunos sectores las condiciones del tiempo parecen favorables.

¿Por qué se cerrarán las áreas protegidas?

La decisión fue adoptada considerando el pronóstico de precipitaciones concentradas y una isoterma alta, condiciones que podrían generar distintos riesgos al interior de las unidades.

Entre las situaciones que podrían registrarse se encuentran el aumento de caudales, acumulación de agua, desprendimiento de material y caída de árboles, entre otros eventos asociados al sistema frontal.

El director regional de CONAF Araucanía, Héctor Tillería, explicó que “debido a la alerta amarilla, CONAF ha tomado la determinación del cierre preventivo de las 13 unidades de áreas protegidas de la región. Esto para evitar accidentes. Esta medida se tomará para los días 23 y 24 de septiembre, hasta que las condiciones meteorológicas así lo permitan”, señaló.

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