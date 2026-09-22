Kast y sus frases más destacadas en la ONU: "Chile está de vuelta" y se refiere a soberanía nacional en el Estrecho de Magallanes

22 sept. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast intervino este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, instancia en la que aseguró, varias veces, que “Chile está de vuelta”, frase que utilizó para describir lo que calificó como un proceso de recuperación del país tras años marcados por dificultades económicas, sociales y de seguridad.

Durante su discurso, el mandatario repasó el escenario que, a su juicio, enfrentó Chile durante los últimos años y sostuvo que actualmente el país atraviesa una etapa de recuperación. “Estimados delegados, he venido hasta este foro a contarles que Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”, afirmó.

Más adelante, también destacó la posición estratégica de Chile y realizó una referencia directa al Estrecho de Magallanes, subrayando su relevancia para el comercio internacional.

“Chile está de vuelta”: el mensaje de Kast ante la ONU

Al inicio de su intervención, el Presidente efectuó un diagnóstico de los últimos años y afirmó que Chile atravesó un período de estancamiento.

“Chile se estancó. Chile tomó malas decisiones. Se impulsaron políticas públicas que aumentaron los impuestos, las regulaciones y los obstáculos para emprender”, señaló.

Kast también recordó el estallido social de 2019 y sostuvo que ese período tuvo consecuencias para el país: “También pasamos por un momento muy duro, en octubre de 2019. Chile se quebró y se instaló en nuestras calles, por meses, un estallido de violencia, donde reinó el caos y se impuso el desorden”, afirmó.

Según planteó, posteriormente se produjeron efectos en materia económica y de seguridad: “Todo lo anterior trajo consecuencias. La inversión se marchó. El empleo se estancó. La violencia homicida escaló a niveles que Chile no conocía en su historia moderna, por el avance del crimen organizado. Hasta ahora”, sostuvo.

En ese contexto, el mandatario instaló una de las principales frases de su intervención ante los representantes internacionales: “Estimados delegados, he venido hasta este foro a contarles que Chile está de vuelta. Y no es una consigna. Es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”.

Kast destaca el orden y la libertad

El Presidente vinculó la recuperación que describió con una idea central de su administración: el orden como condición para el ejercicio de las libertades. “Nuestro gobierno partió de una convicción: el orden no es contrario a la libertad. El orden es una de las condiciones de la libertad”, sostuvo.

En esa línea, mencionó la seguridad, el emprendimiento y la inversión como ámbitos en los que, según afirmó, debe garantizarse esa libertad.

“Libertad para poder volver tranquilo a casa y no ser víctima del crimen organizado. Libertad para emprender y no ser obstaculizado por la acción del Estado. Libertad para invertir y no enfrentar el continuo cambio de las reglas del juego”, señaló.

Kast también destacó los primeros meses de su administración: “Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia”, afirmó.

El mensaje sobre el estrecho de Magallanes

Más adelante, el Presidente dirigió parte de su discurso a quienes podrían considerar inversiones en Chile y destacó las condiciones que, según sostuvo, ofrece el país.

“A quienes nos escuchan desde el mundo de la inversión les digo: elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión”, manifestó.

En ese contexto, Kast abordó la posición geográfica y los recursos naturales de Chile, mencionando el litio, el cobre y el potencial energético del país.

“Chile entiende que, en un mundo multipolar, la estabilidad institucional no es un lujo, es una necesidad. Somos, por ejemplo, un actor clave para la transición energética”, afirmó.

Luego hizo una referencia directa al Estrecho de Magallanes: “Chile tiene un sol intenso, una larga costa del océano Pacífico, lagos, ríos y volcanes, que pueden generar una energía impresionante. Chile también tiene el Estrecho de Magallanes, una alternativa indispensable para el comercio mundial”.

Kast vinculó esta posición geográfica con el desarrollo de corredores de conexión entre Sudamérica y Asia: “Nuestra nación se convertirá en el puente y el puerto de los corredores bioceánicos que unirán América con Asia”, sostuvo.

“Chile no renuncia a su soberanía”

La referencia al Estrecho de Magallanes fue seguida por una declaración explícita sobre la soberanía chilena y el uso de los recursos estratégicos del país: “Esa riqueza no es solo nuestra fortuna: es nuestra responsabilidad ante ustedes”, afirmó Kast.

Y agregó: “Chile no renuncia a su soberanía, y al mismo tiempo afirma que los minerales y la energía del futuro deben servir a la humanidad, y no quedar rehenes de monopolios ni de actores que no se ciñen a las reglas”.

El Presidente también planteó que el crecimiento económico y la protección ambiental deben avanzar conjuntamente: “Y que nadie se confunda: es posible y necesario conciliar crecimiento con sustentabilidad. Son inseparables”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “la protección del medio ambiente y el progreso económico forman parte de una misma estrategia de desarrollo”, junto con la inversión y la innovación.

Finalmente, planteó que el desarrollo sustentable requiere “instituciones sólidas, reglas claras, decisiones oportunas y una gestión eficaz capaz de convertir compromisos y diagnósticos en resultados concretos para las personas y el medio ambiente”.