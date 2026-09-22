"Espectacular": Las impresiones del equipo español de Copa Davis por el Court Central del Parque Estadio Nacional

22 sept. 2026 - 16:25 hrs.

La serie de Copa Davis entre Chile y España dejó al equipo europeo con la victoria, pero también con una positiva impresión del recinto que recibió los encuentros en Santiago.

El Court Central Anita Lizana, ubicado en el Parque Estadio Nacional, fue destacado por integrantes de la delegación española, dirigentes e hinchas que viajaron desde Europa para acompañar a su selección.

Las opiniones fueron difundidas por el Instituto Nacional de Deportes en sus redes sociales y apuntaron principalmente a las condiciones del recinto, la infraestructura y las facilidades entregadas durante la competencia.

Lo calificaron de recinto "espectacular"

Rafael Westrupp, vicepresidente de World Tennis y presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis, vinculó el recinto con el desarrollo deportivo que ha experimentado Chile durante los últimos años.

“Este sí es el principal significado de la palabra ‘legado’”, señaló el dirigente, quien recordó los Juegos Panamericanos de 2023 y otras competencias internacionales realizadas posteriormente.

Westrupp también valoró los espacios disponibles para las delegaciones y aseguró que las instalaciones son comparables con recintos de alto nivel internacional. Además, calificó al Court Central como uno de los grandes escenarios del tenis sudamericano.

Los propios integrantes del equipo español compartieron esa percepción. Jaume Munar destacó que el recinto estuvo preparado para recibir una eliminatoria de esta categoría y calificó su infraestructura como “espectacular”.

David Ferrer, capitán del conjunto español, también puso énfasis en las condiciones que encontró su delegación durante la estadía en Santiago.

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“Hemos tenido todas las facilidades del mundo”, comentó Ferrer, quien además valoró el trato recibido de parte del público chileno, los trabajadores del evento y el equipo nacional.

La experiencia fue igualmente positiva para los aficionados que viajaron desde España. Marta Marín destacó el acceso al recinto y señaló que les estaba “encantando” la experiencia durante su visita.

El Court Central Anita Lizana cuenta además con una superficie de arcilla similar a la utilizada en Roland Garros, junto con mallas, postes y flejes del estándar empleado en importantes torneos internacionales.

El recinto forma parte del legado de Santiago 2023 y fue reacondicionado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Desde entonces, ha continuado recibiendo competencias deportivas de alto nivel.