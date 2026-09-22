Exdiputado Gabriel Silber queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional tras formalización por trama bielorrusa
¿Qué pasó?
Este martes se realizó la audiencia de formalización del exdiputado Gabriel Silber, quien quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario total por los delitos de soborno y lavado de activos en el caso conocido como "trama bielorrusa".
La investigación indaga presuntos pagos irregulares para favorecer a la empresa bielorrusa Belaz Movitec en juicios contra Codelco ante la Corte Suprema. Esta arista se desprende del "caso Audios".
Gabriel Silber con arresto domiciliario
La Fiscalía expuso antecedentes contra Silber, como supuestos pagos que habría recibido del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM). Estos habrían sido canalizados a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a CBM ante el máximo tribunal.Ir a la siguiente nota
En la misma audiencia también fueron reformalizados otros imputados: Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos, Mario Vargas, Harold Pizarro, Sergio Yáber y Yamil Najle.
En conversación con Radio ADN, la abogada de Silber, Susana Borzutzky, dijo que "el hecho de que se decretara arresto domiciliario total para nuestro representado es el resultado de la estrategia trazada por esta defensa y se da en un contexto de colaboración con el Ministerio Público y de acuerdo con los querellantes".
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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