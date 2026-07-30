Llegó la hora de Silber: Fiscalía solicita formalizar a exdiputado por soborno y lavado de activos en trama bielorrusa

30 jul. 2026 - 14:50 hrs.

La investigación por la denominada trama bielorrusa sumará un nuevo capítulo. A través de un escrito ingresado el pasado 24 de julio, la Fiscalía Regional de Los Lagos solicitó al tribunal fijar una audiencia para formalizar al exdiputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber, a quien atribuye participación en calidad de autor de los delitos de soborno y lavado de activos.

La solicitud representa un giro relevante en una causa que ya mantiene como principales imputados a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos en prisión preventiva, además de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y otros involucrados en la investigación por el presunto pago de sobornos y una compleja red de operaciones financieras.

La tesis del Ministerio Público

La participación de Gabriel Silber en este entramado siempre fue una de las principales interrogantes de la investigación. El exparlamentario era socio del estudio jurídico integrado por Eduardo Lagos y Mario Vargas, desde donde, según la tesis del Ministerio Público, se habrían articulado las gestiones vinculadas al pago de coimas que presuntamente beneficiaron a la exsuprema Ángela Vivanco.

Durante buena parte de la investigación, Silber había mantenido una posición distinta a la del resto de los imputados. De hecho, la propia Fiscalía lo calificó como “cooperador eficaz”, es decir, una persona que estaba entregando antecedentes e información relevante para el esclarecimiento de los hechos, con la expectativa de acceder a beneficios procesales y atenuantes contemplados en la legislación.

Sin embargo, la decisión del Ministerio Público de solicitar ahora su formalización evidencia que ese escenario cambió. A juicio de la fiscalía, existen antecedentes suficientes para atribuirle responsabilidad penal por los delitos de soborno y lavado de activos, lo que supone, en los hechos, el quiebre del entendimiento que hasta ahora existía con el exdiputado.

La solicitud de audiencia presentada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer no solo apunta a Silber. En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió además reformalizar a los principales imputados de la causa: Eduardo Lagos, Mario Vargas, Migueles, Ángela Vivanco, Yaber y Najle, en una investigación que continúa ampliándose y que ya ha derivado en diversas diligencias patrimoniales y medidas cautelares.

La causa ha tenido, además, importantes consecuencias paralelas. Entre ellas, la querella presentada por Codelco, que sostiene haber sido una de las entidades perjudicadas por las gestiones que forman parte de la investigación, y que busca perseguir las eventuales responsabilidades penales y patrimoniales derivadas de los hechos investigados. Ese antecedente se suma a otras acciones judiciales y diligencias impulsadas durante la investigación, que apuntan a establecer el alcance de una red que, según la fiscalía, involucró pagos ilícitos, tráfico de influencias y maniobras para ocultar el origen de los dineros.

Todo sobre Mega Investiga