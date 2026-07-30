Alcoholismo y pérdidas de conciencia: Brasil suspende el juicio a Germán Naranjo para evaluar su salud mental

30 jul. 2026 - 10:27 hrs.

La justicia federal de Brasil abrió un nuevo capítulo en el caso de Germán Andrés Naranjo Maldini, el ciudadano chileno detenido en mayo pasado tras protagonizar un violento incidente a bordo de un vuelo de LATAM entre São Paulo y Frankfurt.

Mega Investiga accedió a una resolución dictada el 28 de julio de 2026 por la jueza federal Fabiana Alves Rodrigues, de la Primera Vara Federal de Guarulhos, en la que se ordena abrir un incidente de insanidad mental, un procedimiento destinado a determinar si el acusado tenía capacidad para comprender el carácter ilícito de sus actos cuando ocurrieron los hechos que hoy se le imputan.

Como consecuencia de esa decisión, la magistrada decretó la suspensión de la tramitación de la causa respecto de Naranjo, mientras un equipo de peritos realiza una evaluación psiquiátrica oficial.

La resolución no declara inimputable al chileno ni pone término al proceso penal. Sin embargo, el tribunal concluye que existen antecedentes suficientes para justificar un examen especializado sobre su estado mental antes de continuar con el juicio.

Los antecedentes médicos

Según consta en la resolución a la que tuvo acceso Mega Investiga, la defensa acompañó diversos informes clínicos y psiquiátricos para sostener que Germán Naranjo habría actuado en un estado de alteración mental durante el incidente ocurrido el 11 de mayo.

Entre los antecedentes descritos por el tribunal figuran un historial de: alcoholismo intermitente, consumo de benzodiacepinas, episodios de pérdida de conciencia, amnesia, hospitalizaciones psiquiátricas previas y diagnósticos de salud mental.

Uno de los documentos médicos incorporados al expediente señala que el imputado registró “diez episodios de embriaguez y pérdida de conciencia en los últimos ocho meses”, consignando como diagnóstico “alcoholismo intermitente”.

La jueza cita esos antecedentes como parte de los elementos que justifican la realización de un examen pericial independiente.

Comportamiento extraño

La resolución también reproduce declaraciones prestadas por trabajadores de la sala VIP del aeropuerto de Guarulhos, quienes tuvieron contacto con Naranjo antes de que abordara el vuelo internacional.

Una testigo declaró que, al atenderlo, le llamó la atención su estado físico: “Parecía somnoliento, letárgico, lento”. Otra funcionaria relató que el pasajero mantenía los ojos cerrados, parecía no comprender lo que se le decía y comenzó a empujar una mesa con las manos y luego con las rodillas.

De acuerdo con ese testimonio, la supervisora incluso comentó: “Kelly, este pasajero está extraño”.

Posteriormente, otra trabajadora declaró que le preguntó qué deseaba para desayunar y tuvo la impresión de que el pasajero estaba somnoliento y lento, “como si hubiera ingerido alguna sustancia”.

Dudas sobre su estado mental

Tras revisar los antecedentes médicos y los testimonios reunidos durante la investigación, la magistrada concluye que existe una duda razonable respecto de la integridad mental del acusado.

“Ambas partes concuerdan en que existe una duda sobre la integridad mental del acusado”, se lee en la resolución judicial.

Añade que los antecedentes reunidos justifican la apertura del incidente de insanidad mental previsto en el Código de Procedimiento Penal brasileño.

Por ello ordena que se designe un curador especial para el imputado, que se nombren peritos y que se practique un examen psiquiátrico oficial, el cual podrá realizarse incluso al interior del recinto penitenciario donde permanece recluido.

Se cuestionan cargos

La resolución también resume los principales argumentos planteados por la defensa durante la etapa previa al juicio.

Entre ellos sostiene que habría sido físicamente imposible abrir la puerta del avión en pleno vuelo, cuestiona algunos de los delitos formulados por la Fiscalía y solicita nuevas diligencias destinadas a obtener antecedentes técnicos de LATAM sobre la aeronave, además de registros de cámaras de seguridad y documentación relacionada con el vuelo.

La jueza accedió a parte de esas solicitudes, ordenando oficiar a LATAM Airlines Brasil y a la sala VIP de la compañía para que remitan diversa información y registros audiovisuales.

En cambio, rechazó otras diligencias, como una nueva pericia técnica sobre la aeronave, al estimar que no resultaban pertinentes para resolver la controversia.

Los cargos siguen vigentes

Pese a la suspensión temporal del procedimiento, la resolución no modifica la acusación formulada por el Ministerio Público Federal.

Naranjo continúa imputado por una serie de delitos, entre ellos poner en peligro la seguridad del transporte aéreo al intentar abrir una puerta del avión durante el vuelo, injuria racial por los insultos dirigidos a un tripulante de LATAM, discriminación religiosa de carácter antisemita, resistencia, desacato, amenazas contra policías federales y amenazas de muerte.

Será el resultado del examen psiquiátrico ordenado por la justicia brasileña el que determinará si el proceso continúa bajo los mismos términos o si corresponde evaluar una eventual inimputabilidad del ciudadano chileno al momento de los hechos.

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