Dos sistemas frontales se acercan a Santiago: Jaime Leyton pronosticó hasta 25 mm de lluvia diarios

30 jul. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varios días de cielos nublados y precipitaciones, Santiago tiene este jueves un breve respiro. La jornada estará marcada por escasa nubosidad y una máxima de 19°C, pero la pausa durará poco: entre el viernes y el domingo, dos sistemas frontales volverán a cambiar las condiciones de la Región Metropolitana.

“Mañana (viernes) cambia el panorama y cambia radicalmente. Vamos a tener precipitaciones en Santiago dentro del rango de lo normal”, explicó Jaime Leyton, meteorólogo de Mega.

El primer sistema frontal

El experto detalló que este primer sistema frontal “parte el viernes al final de la madrugada y termina al final de la tarde”. Además, precisó que se espera que caiga un acumulado cercano a 15 milímetros.

“El día sábado se frena este sistema que es el primero de dos. Sigue heladito, sobre todo al comienzo de la jornada con 2°C”, señaló el meteorólogo.

El segundo sistema frontal

La pausa será breve. Durante el domingo avanzará el segundo sistema frontal, que será más activo y dejará una mayor cantidad de precipitaciones en Santiago.

“El día domingo lluvia moderada en Santiago, sobre lo normal porque se acumularían más o menos unos 25 milímetros en el transcurso de la jornada”, anticipó Leyton.

Este segundo episodio también estará acompañado por una isoterma cero baja, por lo que se esperan nevadas en sectores de la alta cordillera y en los dos tercios superiores de esta zona.

En cuanto a la posibilidad de que la nieve llegue a sectores residenciales de comunas como Lo Barnechea o Peñalolén, Leyton señaló: “Yo creo que no. En las cercanías tal vez, quizás, algo de agua-nieve, pero nieve que sea visible y que se acumule en el piso se ve difícil”.

¿Lloverá la próxima semana?

Después de este segundo frente llegará una nueva pausa durante el lunes. Según Leyton, aunque continuarán apareciendo nuevos sistemas frontales, estos serán “notoriamente más débiles que el domingo”.

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