Cadena de comida rápida se expande y abre su primer local en Concepción

30 jul. 2026 - 12:13 hrs.

La cadena de hamburguesas Streat Burger continúa avanzando con su plan de expansión en Chile y este jueves concretó la apertura de su primer local en Concepción, marcando además la inauguración de su tienda número 25 a nivel nacional.

La nueva sucursal está ubicada en Mallplaza El Trébol y representa el primer establecimiento de la marca en la capital de la región del Biobío, además de un nuevo paso en su estrategia para ampliar su presencia fuera de la Región Metropolitana.

Primer local en Concepción

La empresa informó que la apertura contempló una inversión cercana a los $505 millones y que el local abrió sus puertas al público este 30 de julio. Asimismo, indicó que el establecimiento generará 22 puestos de trabajo directos.

El nuevo recinto ofrece hamburguesas preparadas al momento bajo el concepto de smash burgers, además de helados de Streat Ice Cream, en un espacio pensado para recibir a familias y grupos de amigos.

La expansión de la marca

El gerente general de Streat Burger, Javier González, señaló que la llegada a Concepción constituye un hito dentro del plan de crecimiento de la compañía, al tratarse de su primer local en la ciudad y el segundo emplazado en un patio de comidas.

Además, indicó que la empresa busca continuar creciendo en las principales ciudades del país y adelantó que su próxima apertura será en Machalí, región de O'Higgins, con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro para los consumidores.

La cadena también informó que, además de la atención presencial, los clientes podrán acceder a su oferta a través de las plataformas PedidosYa y Uber Eats.

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