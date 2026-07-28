Johnson & Johnson ofrece millonaria indemnización para resolver 76 mil demandas por talco ligado a cáncer

28 jul. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

El gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ofreció un acuerdo por $5.500 millones de dólares en compensaciones para resolver miles de demandas en su contra que señalan que su talco para bebés causa cáncer de ovarios.

De concretarse la propuesta, la compañía busca poner fin a una larga y compleja batalla legal que ha arrastrado durante años. Según precisó la propia empresa, el arreglo abarcaría unas 76.000 demandas, lo que representa la casi totalidad de los casos que aún no han sido resueltos en los tribunales.

Compañía niega que sus productos provoquen cáncer

Pese a la oferta multimillonaria, la firma continúa negando que sus productos elaborados a base de talco causen cáncer. Sin embargo, en el año 2020 la empresa decidió retirar definitivamente del mercado de Estados Unidos y Canadá su icónico talco para bebés.

Desde la vicepresidencia de litigios de la compañía afirmaron que las acciones judiciales "carecen de sustento científico", asegurando que "esta resolución permite a la compañía dejar atrás este caso y centrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas".

Otros frentes judiciales

Cabe recordar que el gigante farmacéutico ya había resuelto previamente la mayoría de las demandas que sostenían que su producto contenía trazas de amianto, un mineral considerado cancerígeno por las autoridades sanitarias globales.

En paralelo, Johnson & Johnson enfrenta una demanda colectiva presentada en 2025 en el Reino Unido por reclamos similares. Según estimaciones del bufete de abogados que representa a unos 3.000 demandantes británicos, las compensaciones exigidas en ese país superan los 1.000 millones de libras (equivalentes a $1.300 millones de dólares).