Suspenden a instructor de Valle Nevado tras ser denunciado por xenofobia y racismo contra turistas brasileños

28 jul. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

El centro de esquí Valle Nevado confirmó este martes la suspensión "inmediata e indefinida" de un instructor que fue denunciado de haber cometido un acto de xenofobia y racismo en contra de dos turistas brasileños.

El hecho se dio a conocer el lunes por medio de un video que publicó una de las víctimas en redes sociales y que rápidamente se hizo viral. Se trata de Ana Carolina Cruz, una creadora de contenido que lleva viviendo ocho años en Chile.

De acuerdo al registro, el agresor, quien sería de nacionalidad argentina, los trató a ella y a su acompañante de "macacos" y les habría dicho que se devolvieran a Brasil.

Instructor fue suspendido

Por medio de un comunicado en redes sociales, el centro de esquí Valle Nevado lamentó "profundamente" el hecho, el que calificó de la "mayor gravedad".

"Por eso, tomamos contacto directamente con la persona afectada y le expresamos nuestras más sinceras disculpas", aseguraron en la misiva.

"En Valle Nevado rechazamos de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia", aseguraron, indicando que el instructor fue suspendido "de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones".

Finalmente, señalaron que se ha iniciado una investigación interna "para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con el objetivo de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir".

"Estamos a total disposición para reunirnos personalmente, escuchar su experiencia y abordar este caso con la seriedad y el respeto que merece", concluyeron.

"Me gritó y me trató con violencia"

"Ayúdenme a denunciar esto! ¡En 8 años en Chile, jamás imaginé que pasaría por algo así!", escribió Ana en su cuenta de Instagram al momento de denunciar el hecho.

"Un instructor de Valle Nevado me llamó macaco (mono) y me dijo que regresara a Brasil, solo por ser brasileña. Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia. ¡Estamos en shock!", agregó la mujer.

En el video, encerrada en su vehículo poco después del hecho, ella comenta lo sucedido visiblemente afectada, al punto de no poder contener las lágrimas.