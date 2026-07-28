Ministro Arrau lidera copamiento en Estación Central: Hay 46 infractores migratorios y un detenido

28 jul. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana comenzó con un amplio despliegue policial en uno de los puntos más transitados de Estación Central. En la intersección de Toro Mazote con la Alameda, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y personal de seguridad municipal realizaron un operativo de fiscalización encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con controles de identidad, revisión de la situación migratoria de quienes circulaban por el sector y acciones enfocadas en reforzar la presencia policial.

En poco más de una hora, un bus de la PDI quedó prácticamente completo con personas trasladadas para continuar con el procedimiento administrativo tras detectarse infracciones a la Ley de Migraciones. En paralelo, uno de los controles permitió detener a un hombre que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Operativo reunió a distintas instituciones

Las fiscalizaciones comenzaron cerca de las 09:30 horas y se desarrollaron de manera coordinada entre la PDI, Carabineros y funcionarios municipales, mientras el ministro Martín Arrau monitoreaba el procedimiento en terreno.

En el lugar se estacionó un bus, donde la PDI subió a los migrantes irregulares para trasladarlos a una comisaría.

En ese contexto, la autoridad destacó que "la Policía de Investigaciones va a dar el balance, pero me dicen que el bus está lleno y se vienen dando vueltas y trabajando juntos con la seguridad municipal, Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero además haciéndose cargo de delitos de flagrancia (...) y también dando sensación de control y presencia policial".

El ministro agregó que "la percepción, no vivir con miedo, es muy importante y para un funcionario de Policía de Investigaciones, Carabineros o seguridad municipal es muy importante. Por eso hablamos con el alcalde recién que todos los planes de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito seguirán operando en las diferentes comunas para seguir fortaleciendo también la seguridad municipal, que entra hoy día con la nueva Ley de Seguridad que en los próximos meses a operar con más fuerza, como un organismo coadyuvante de la seguridad pública".

El balance: 46 infractores y un detenido

A medida que avanzaban los controles, el bus dispuesto para los traslados fue completando su capacidad. Las personas fueron derivadas hasta dependencias policiales para verificar su identidad y situación migratoria.

El prefecto de la PDI, Pablo Garay, informó que "tenemos 46 ciudadanos infractores y uno aparte que tiene una orden de aprehensión pendiente por homicidio".

Respecto de quienes fueron trasladados, precisó que "son infractores a la Ley de Migraciones (...) quedan ya sometidos a lo que disponga el Servicio Nacional de Migraciones".

Asimismo, detalló que "son trasladados al cuartel de Policía Internacional, que queda en San Francisco. Ahí hacemos el trámite administrativo que corresponde a una toma de declaraciones, ficha de huella dactilar, fotografías y el informe policial hacia el Servicio Nacional de Migraciones".

Garay también aclaró que "estas son faltas a la Ley de Migraciones, no son delitos. Por lo tanto, no corresponde la detención. Sigue el procedimiento administrativo (...) para luego ellos quedar sujetos a una medida de control".

Alcalde pidió mayor coordinación

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, acompañó parte del operativo y valoró el despliegue, aunque cuestionó que el municipio no fuera informado previamente de su realización.

En ese sentido, señaló que "ustedes saben que frecuentemente vemos situaciones de crimen organizado que operan acá, que tenemos bastante situación de migrantes que están de manera irregular, varias incivilidades. Esto está dentro del polígono en el cual se genera la mayor cantidad de delitos también de Estación Central, por eso nosotros siempre valoramos que pueda haber estas instancias de coordinación".

Sin embargo, planteó que "para nosotros es mucho más eficiente que esto se haga durante la noche, no solamente en la calle Toro Mazote, sino también en los alrededores. Pero claro, a esa hora generalmente no hay matinales, nadie lo está cubriendo y, en general, no se generan estas pautas de prensa".

Consultado sobre si conocía el operativo antes de su inicio, respondió: "Honestamente, no. Nos enteramos sobre la marcha. Entendemos también que quizás fue por un tema de que no se filtrara la información. Yo lo que espero es que los ministerios puedan confiar también en la labor que realizamos los municipios, que conocemos de mejor manera cuáles son los lugares donde debiesen enfocarse estos recursos".

Arrau: "Van variando los horarios"

Al finalizar la actividad, el ministro defendió la estrategia utilizada para desarrollar este tipo de controles, asegurando que los operativos cambian de horario según el análisis realizado por las policías.

En esa línea, afirmó que "cuando hacemos estas rondas masivas, que son unas activaciones mayores en una noche, pueden salir a veces hasta 1.000 personas detenidas. A veces, en algunas de esas rondas, ha habido más de 60 personas detenidas por delitos graves. (...) Vamos avanzando de manera positiva, con buenos resultados, sin ningún exitismo, con mucho realismo, porque tenemos que recuperar esa tranquilidad que teníamos en el año 2000".