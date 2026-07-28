Kino alcanza su pozo histórico máximo: ¿Cómo participar en el sorteo con el mayor premio de su historia?

28 jul. 2026 - 12:46 hrs.

Kino anunció que alcanzó el mayor pozo acumulado de su historia, con un total de $12.000 millones a repartir entre sus distintas categorías en el sorteo de este miércoles. Además, el premio individual de Kino llegó a $7.280 millones, la cifra más alta registrada desde la creación del juego.

De acuerdo con la información entregada por Lotería, este será el sorteo con el monto acumulado más alto en la historia de Kino, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes para el juego.

Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería, señaló que "estamos viviendo un momento histórico para Kino. Nunca habíamos alcanzado un premio de esta magnitud y sabemos que este récord genera una enorme expectativa entre nuestros jugadores".

El ejecutivo agregó que "este tipo de acumulaciones son extraordinarias y ocurren muy pocas veces. Es una oportunidad única para participar por el premio más grande que ha ofrecido Kino en toda su historia, por lo que esperamos una alta convocatoria, desde ahora y hasta las últimas horas previas al sorteo".

¿Cómo participar del sorteo histórico de Kino?

Según informó Lotería, la apuesta tiene un valor de $3.500 y permite participar automáticamente en múltiples juegos:

Kino

ReKino

RequeteKino

Chao Jefe $2 millones

Chao Jefe $3 millones

Súper Combo Marraqueta

Los interesados podrán jugar hasta las 22:20 horas de este miércoles en las agencias oficiales, supermercados asociados y a través del sitio web de Kino. El sorteo será transmitido en vivo por las plataformas oficiales de Lotería

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