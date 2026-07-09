Kino entregará el premio más grande de su historia: Así puedes participar por los $11.000 millones a repartir

09 jul. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Kino realizará este viernes el sorteo con el premio más grande de toda su historia, poniendo en juego un pozo récord de 11.000 millones de pesos para repartir entre todas sus categorías.

La millonaria cifra ha provocado un fuerte aumento en las apuestas durante las últimas horas. Así lo confirmó Lotería, que anunció que se registra una masiva participación tanto en las agencias oficiales del país como a través de su plataforma web.

Los detalles del millonario pozo acumulado

Dentro del monto total de 11.000 millones de pesos que se estima repartir entre todas las categorías del juego, destaca el premio individual principal de Kino. Esta categoría por sí sola entregará la histórica suma de 6410 millones de pesos a quien acierte los 14 números.

"Nunca en su historia Kino había puesto en juego un premio de esta magnitud. Es un hito para Lotería y esperamos que este viernes sea uno de los sorteos más convocantes de los últimos años", señaló Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería.

¿Hasta qué hora se puede jugar y qué categorías incluye?

El valor del boleto para participar por todos los pozos es de 3.500 pesos. Con este valor, la apuesta incluye de forma automática las categorías tradicionales de Kino, ReKino, RequeteKino, Chao Jefe (de 2 y 3 millones de pesos mensuales) y el Súper Combo Marraqueta.

¿Cómo jugar?

Quienes deseen probar suerte en este sorteo histórico pueden apostar hasta las 22:20 horas de este viernes.

Los boletos se pueden adquirir de forma presencial en agencias y supermercados adheridos, o de manera digital en el sitio web oficial de Lotería, donde además se transmitirá el evento en vivo.

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