España vs. Bélgica: A qué hora juega la selección de Lamine Yamal por los cuartos de final del Mundial

10 jul. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

España, actual campeona de Europa, saldrá a la cancha esta tarde para confirmar su paso a las semifinales del Mundial. Sin embargo, no tendrá una tarea fácil, ya que se enfrentará a Bélgica, selección que ha sorprendido por su alto nivel durante el torneo.

El equipo liderado por Lamine Yamal llega tras dar un golpe de autoridad en octavos de final, donde eliminó por la cuenta mínima al poderoso Portugal de Cristiano Ronaldo en su camino hacia el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo.

Por su parte, Bélgica viene de protagonizar una de las grandes polémicas del campeonato tras dejar en el camino a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones. Esto, tras los rumores que vincularon a Donald Trump con una supuesta llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revocara una tarjeta roja a Folarin Balogun.

¿Cuándo juega España con Bélgica?

La “Furia Roja” se enfrentará a los “Diablos Rojos” en el SoFi Stadium, de la ciudad de Los Ángeles. El partido comenzará a las 15:00 horas.

España vs. Bélgica - 15:00 horas. (El horario corresponde a la hora de Chile, UTC-4).

Francia espera al ganador

La selección que tiene a Kylian Mbappé como estandarte se clasificó para semifinales y será rival del ganador entre españoles y belgas, tras vencer por 2-0 a Marruecos. En el encuentro, el delantero del Real Madrid falló un penal en el primer tiempo; sin embargo, en la segunda mitad abrió el marcador y alcanzó el liderato de la tabla de goleadores con ocho tantos, e igualó a Lionel Messi. Ousmane Dembélé selló el triunfo de “Les Bleus”.

¿Qué debe pasar para que España gane el Mundial?

Si España quiere levantar su segunda Copa del Mundo, primero deberá derrotar esta tarde a Bélgica y, posteriormente, imponerse a Francia en semifinales. De lograrlo, se plantaría en la gran final, donde podría enfrentar a Noruega, Inglaterra, Argentina o Suiza, selecciones que avanzan por la otra parte del cuadro.

¿Cuándo son el resto de partidos de cuartos de final?

Noruega vs. Inglaterra - 17:00 horas.

Argentina vs. Suiza - 21:00 horas.

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