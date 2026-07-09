Francia de Mbappé vs. Marruecos: ¿A qué hora se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Hoy se disputa uno de los duelos de cuartos de final del Mundial 2026, con uno de los principales favoritos al título en cancha: Francia, que se medirá ante Marruecos.
El conjunto europeo, liderado por Kylian Mbappé, buscará consolidar su favoritismo frente al actual campeón de África.
Francia llega tras vencer por 1-0 a Paraguay en un partido muy ajustado, que se definió en el segundo tiempo mediante un penal convertido por el delantero del Real Madrid. Por su parte, Marruecos viene de golear por 3-0 a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo.
Mbappé, a la caza de Messi
Kylian Mbappé tendrá una doble motivación en este encuentro: además de buscar el paso a semifinales con “Les Bleus”, intentará alcanzar la cima de la tabla de goleadores. Actualmente suma siete tantos, igualando a Erling Haaland, y se ubica a solo uno de Lionel Messi, líder con ocho.Ir a la siguiente nota
¿Cuándo juega Francia vs. Marruecos?
El partido está programado para hoy, 9 de julio, a las 16:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston.
- Francia vs. Marruecos — 16:00 horas
El horario corresponde a la hora chilena (UTC-4).
Un duelo con antecedentes
Aunque Marruecos puede parecer una selección menos tradicional para algunos, ambos equipos ya se enfrentaron en el último Mundial. Fue en las semifinales de Qatar 2022, donde los europeos vencieron y avanzaron a la final.
El posible camino al título
En caso de avanzar, Francia enfrentaría en semifinales al ganador de España vs. Bélgica. En una eventual final, podría repetirse el duelo decisivo del Mundial pasado, siempre que Argentina también logre avanzar. La “Albiceleste” enfrentará a Suiza y, de ganar, se medirá con el vencedor entre Inglaterra y Noruega.
¿Cuándo se juega el resto de partidos de cuartos de final?
Viernes 10 de julio
- España vs. Bélgica - 15:00 horas
Sábado 11 de julio
- Noruega vs. Inglaterra - 17:00 horas
- Argentina vs. Suiza - 21:00 horas
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