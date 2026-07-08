Argentina vs. Suiza: ¿Cuándo juega la selección de Messi en los cuartos de final del Mundial 2026?

08 jul. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

La selección Argentina se mantiene como uno de los equipos con mayor expectativa dentro del Mundial de 2026 debido a su rendimiento y a la definición de sus compromisos en las llaves de eliminación directa. El campeón vigente avanzó en el cuadro del torneo tras superar encuentros que se definieron en los últimos minutos de juego.

En el plano individual, Lionel Messi se consolidó como el líder de la tabla de goleadores de la competencia al marcar ocho goles y una asistencia en lo que va de certamen. Esta marca estadística la consiguió a pesar de haber fallado dos penales durante los partidos, concretamente con Austria en fase de grupos y con Egipto en su partido reciente.

El camino de la "Albiceleste" en las fases de eliminación directa

El recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en los dieciseisavos de final estuvo marcado por el suspenso ante la escuadra de Cabo Verde. En dicho compromiso, ambos elencos debieron disputar una prórroga para romper el empate, donde los sudamericanos finalmente ganaron 3-2.

Por otra parte, la complicación para el cuadro argentino se repitió durante la llave de octavos de final frente a la selección de Egipto. El combinado africano lideró gran parte del compromiso con una ventaja inicial de 2-0. Sin embargo, el equipo remontó la cuenta dentro de los 90 minutos reglamentarios para quedarse con el triunfo definitivo por 3 goles a 2.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Ahora la escuadra liderada por Lionel Messi se medirá a Suiza, selección europea que viene de derrotar a Colombia en penales. El partido se jugará el próximo sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

Argentina vs. Suiza - 21:00 horas

El horario corresponde a la hora chilena (UTC-4).

¿Cuál sería el camino de Argentina para lograr el bicampeonato?

Si la selección argentina logra vencer al cuadro europeo, tendría que enfrentar a Noruega o Inglaterra en semifinales, mientras que en una hipotética final sus rivales podrían ser España, Bélgica, Francia o Marruecos.

¿Cuándo son el resto de partidos de cuartos de final?

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 16:00

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 15:00 horas

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 17:00 horas

Argentina vs. Suiza - 21:00 horas

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