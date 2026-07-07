¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?: Revisa la programación de los próximos partidos de la Copa del Mundo

07 jul. 2026 - 21:05 hrs.

Con los octavos de final ya finalizados, el Mundial 2026 ya comienza a entrar en su etapa decisiva. Los dos últimos dos cupos se definieron con los encuentros pendientes de este martes.

La próxima ronda reunirá a los ocho mejores equipos del torneo, que buscarán un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los cruces ya confirmados

Tras los primeros partidos de octavos de final, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra aseguraron su presencia entre los ocho mejores del torneo.

Este martes, Argentina y Suiza aseguraron su cupo luego de derrotar a Egipto y Colombia, respectivamente, cerrando así la ronda de octavos.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario de la FIFA, los cuartos de final se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Hasta el momento, el calendario quedó así:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 16:00

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 15:00 horas

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 17:00 horas

Argentina vs. Suiza - 21:00 horas

Todos los horarios corresponden a la hora de Chile continental (UTC-4).

Todo sobre Mundial 2026