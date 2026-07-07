Remociones en masa, anegamientos y daños en casas: Senapred entrega balance de sistema frontal en zona sur

07 jul. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance del sistema frontal que este martes ha dejado fuertes lluvias en algunas regiones de la zona sur del país, provocando remociones en masa, anegamientos y afecciones en casas.

Remociones en masa, anegamientos y daños en casas

Cebrián informó que el sistema frontal se ha manifestado con mayor intensidad en la región de Los Ríos, en donde ha precipitado cerca de 90 milímetros (mm). En la región de Los Lagos, en tanto, ha caído más de 70 mm de agua.

De acuerdo al monitoreo en terreno, las principales novedades se han concentrado en la comuna de Corral, en donde se registraron deslizamientos en la ruta T400, en el sector La Rama, Cerro La Marina y Quebrada Yerbas Buenas.

En dicha zona "se han reportado cuatro viviendas con daño menor y otras en evaluación por parte de los equipos municipales. Maquinaria municipal se encuentra en labores de despeje", declaró la directora nacional de Senapred.

Por otra parte, en Valdivia se han presentado anegamientos de calles y deslizamiento de terreno en el sector Cayumapu, mientras que en Las Canteras se reportó una remoción en masa sobre una vivienda, la que está siendo evaluada. De momento, afectaría a tres personas. En tanto, en Las Ánimas se reportó una vivienda negada.

Adicionalmente, en el sector Ciruelos, comuna de Mariquina, una posta resultó anegada. En Puerto Varas, se produjo el deslizamiento de material en la ruta CH-225, sector La Ventana/La Máquina.

"En Puerto Octay, Llanquihue y Ancud se han registrado desprendimientos de techumbres, caída de árboles y anegamientos", indicó Cebrián.

Fuertes lluvias, vientos y tormentas

La autoridad destacó la alarma emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, por "precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo y con isoterma cero alta, entre la noche del martes y mañana del miércoles 8 de julio, esperándose 60 milímetros para sectores de la Araucanía y también en Los Ríos".

"Durante la madrugada y mañana del miércoles, además, se podrían generar tormentas eléctricas entre las regiones de la Araucanía y Los Lagos", agregó.

Alicia Cebrián indicó que el sistema frontal seguirá avanzando hacia el norte, alcanzando las regiones entre Maule y Biobío, con precipitaciones y viento.

"En la región del Biobío se podrían registrar rachas de hasta 70 kilómetros en litoral y valle, y 90 kilómetros en cordillera", sostuvo.

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