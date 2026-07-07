Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: Ballero celoso del baile de Ludmila con Kaoto y Julio César lo enfrenta en el Cara a Cara

07 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega un nuevo capítulo explosivo de Volverías con tu ex? 2. Álvaro Ballero no podrá ocultar sus celos cuando Ludmila Ksenofontova deba realizar un sensual baile junto a Kaoto, y la tensión escalará hasta el Cara a Cara, donde el animador Julio César Rodríguez lo enfrentará directamente por sus dichos sobre su expareja.

El baile de Ludmila con Kaoto que encenderá los celos de Ballero

Todo comenzará cuando Tonka Tomicic llegue a la casona de Volverías con tu ex? 2 para anunciar una actividad de bailes en tríos y dúos. Ludmila deberá presentarse junto a Kaoto y Luli, mientras que Ballero bailará con Guarén.

Antes de salir a escena, la expareja protagonizará una tensa discusión: "A mí no me gustan las h… sexuales", dirá Álvaro. "Es baile, yo no voy a entrar en cosas sexuales, es bailar y a mí me gusta bailar", le responderá Ludmila. Ballero no cederá: "Tú disfrutas lo sexual y eso me molesta".

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Más tarde, cuando Ludmila salga a bailar, Álvaro seguirá cada uno de sus movimientos con una mirada seria y profundamente incómoda.

El enfrentamiento con Julio César en el Cara a Cara

La controversia continuará en el Cara a Cara, donde Julio César Rodríguez decidirá abordar el conflicto directamente con Ballero. El animador le preguntará si se considera mejor éticamente que Ludmila por pensar diferente a ella, desatando un intenso debate que también tendrá la intervención de Luis Mateucci, quien le advertirá: "Por esas actitudes la podés perder en vez de recuperarla". Ballero cerrará con una frase que no deja margen de duda: "Yo ya la perdí, yo no me voy a replantear mi forma de ser".

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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