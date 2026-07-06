Volverías con tu ex? 2 EN VIVO: Luli habla del video íntimo que recibió de Adriana Barrientos

06 jul. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega uno de los capítulos más emotivos de Volverías con tu ex? 2. El reality de Mega dedicará un espacio a recordar a quienes ya no están, donde Bárbara Córdoba abrirá su corazón con una confesión devastadora sobre el proceso que vivió tras perder a su hijo.

Y en el nuevo espacio "Los Balleros", Nicole "Luli" Moreno sorprenderá con revelaciones que nadie esperaba, incluyendo lo que hizo con un video íntimo de Adriana Barrientos.

Lo que viene esta noche

La dinámica más emotiva del capítulo estará centrada en las pérdidas más dolorosas de la vida. Bárbara Córdoba relatará el complejo proceso que vivió tras perder a su hijo y confesará el momento más oscuro que atravesó: vivía en un piso 19, se asomaba al balcón y calculaba cuántos segundos tardaría en caer. Fue la imagen de sus padres sufriendo lo que la detuvo: "Eso fue lo que me renovó, soy otra persona, yo sí me morí y volví a nacer".

Más tarde, Álvaro Ballero, Fernanda Brown y Kaoto estrenarán un nuevo espacio de conversación llamado "Los Balleros", donde entrevistarán a Flavia Laos, Austin Palao y Luli Moreno. Durante la conversación, Luli revelará que le enviaron un video íntimo de Adriana Barrientos pidiéndole que lo filtrara, pero que se negó: "Jamás haría ese daño, independiente del daño que me hizo". También confesará que el famoso chileno que encuentra atractivo es Roberto Cox y que logró perdonar a Eugenia por el recordado episodio de los postres.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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