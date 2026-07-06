"Estás inventando cosas en tu cabeza": La respuesta de Ludmila a Ballero tras escena de celos en Volverías con tu ex? 2

06 jul. 2026 - 08:10 hrs.

Los celos no son nuevos entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova dentro de Volverías con tu ex? 2, pero esta vez llegaron desde un lugar inesperado: una competencia en la piscina con trajes de esponja con forma de naranja.

La dinámica, animada por Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, consistía en que los participantes debían lanzarse al agua con ese enorme traje, absorber la mayor cantidad de líquido posible y luego vaciarlo en una pecera. Simple, divertida y, para Ballero, motivo suficiente para encenderse.

El problema llegó cuando Ludmila quedó emparejada con Luis Mateucci para la actividad. Lo que para ella era solo un juego, para Álvaro fue una señal que no pudo ignorar.

Los celos de Ballero

Ballero no esperó mucho para decirle lo que estaba pensando. Le reclamó directamente que con Mateucci se comportaba de una manera que con él nunca veía, mezclando celos con una cuota de reproche que fue subiendo de tono.

"Tú te pones coqueta heavy con este h… te pones a reír todo el rato (…) Tú no te ves cómo te pones, conmigo no te pones así, te pones feliz con él y le coqueteas todo el rato, coqueteas, se te nota que lo quieres hacer", le lanzó Álvaro, sin guardarse nada.

Y fue más lejos todavía. Metió a sus hijos en el argumento, señalando que "los niños se van a dar cuenta en la casa", una afirmación que llevó el conflicto a un terreno mucho más personal y sensible.

Ludmila se defendió

Ludmila no se quedó callada y rechazó las acusaciones de plano. Para ella, lo que Álvaro interpretaba como coquetería era simplemente la actitud natural que tiene cuando juega y se divierte, sin ninguna intención detrás.

"Es jugar. Si me tocaba jugar contigo me reía igual, es jugar, es entretenido. Yo no coqueteo", respondió, dejando claro que no estaba dispuesta a validar los celos de su ex.

Y cerró con una frase que apuntó directo al origen del problema. "¿Tú hablas por los niños, hablas por mí, hablas por todos? Estás inventando cosas tú en tu cabeza", le dijo, poniendo en cuestión la interpretación que Ballero hacía de la situación.

El cruce dejó en evidencia que la dinámica entre ambos sigue siendo tan tensa como siempre. Álvaro con una sensibilidad a flor de piel ante cualquier interacción de Ludmila con otros hombres, y ella defendiendo su espacio con la misma firmeza de siempre.

Una competencia en la piscina bastó para recordar que en Volverías con tu ex? 2, entre Ballero y Ksenofontova, el fuego nunca está del todo apagado.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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