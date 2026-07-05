Encuesta Cadem: Presidente Kast alcanza su mayor desaprobación desde que asumió como Presidente

05 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast alcanzó su mayor desaprobación desde que asumió como jefe de Estado el 11 de marzo de este año. Según cifras entregadas por Cadem al 3 de julio, un 60% desaprobó la forma en que está conduciendo su Gobierno.

La encuesta expuso que la aprobación del Mandatario llegó a un 37%, bajando un punto en comparación con el sondeo del pasado 1 de julio. En tanto, la desaprobación aumentó dos puntos en la última entrega.

Cadem

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¿Qué dice la gente sobre los atributos personales del Presidente?

En cuanto a los atributos personales de Kast, un 45% señaló que "es responsable" y un 41% indicó que "cuenta con autoridad y liderazgo". Asimismo, un 40% lo consideró "valiente".

En paralelo, un 33% se inclinó porque "es dialogante y genera acuerdos", mientras que un 31% declaró que "es cercano, conoce las necesidades de las personas". En el mismo ítem, un 30% lo definió como que "es empático".

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Los atributos de su gestión

Sobre los atributos de su gestión, un 52% mencionó que "tiene capacidad para gestionar las relaciones internacionales de Chile" y un 43% dijo que "tiene capacidad para hacer cambios en educación". También, un 42% señaló que "tiene capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo".

En esta misma sección, un 33% de los encuestados expresó que Kast "cuenta con un buen equipo de gobierno, ministros, subsecretarios", mientras que un 20% destacó que "puede mantener ordenada a su coalición política". Por otro lado, un 18% dijo que "tiene una buena relación con la oposición".

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Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 162 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 92,1% al cumplirse una cuota de 1.002 casos de un total de 1.088 personas que abrieron la encuesta.

Finalmente, se explicó que el muestreo es "no probabilístico con cuotas por edad, zona y nivel socioeconómico".

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